Alumnos de la Escuela de Guerra visitan SCLC

Alumnos de la Escuela Superior de Guerra de la Ciudad de México, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), visitaron la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El grupo estuvo integrado por de 86 alumnos de diferentes estados del país, incluidos un alumno de Corea del Sur y uno de Colombia, así como cinco docentes y un directivo de la “Escuela Superior de Guerra”.

Los castrenses realizaron un recorrido por varios puntos de relevancia del Centro Histórico de la ciudad, acompañados del historiador Miguel Ángel Muñoz Luna, cronista adjunto de San Cristóbal de Las Casas.

Recorrido

Los lugares que visitaron fueron: parque Central, Iglesia de Catedral, Explanada de la Plaza de la Paz con una explicación de los cerros Huitepec y Tzontehuitz.

Recorrieron también el teatro “Daniel Zebadúa”, así como los edificios históricos de Santo Domingo y la iglesia de Caridad.

La dirección de Cultura y Recreación destacó la importancia de la visita de los castrenses ya que “serán los portadores de la belleza, historia y cultura de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”.

El recorrido de los militares realizado en días recientes, ha llamado la atención de locales y visitantes, sobre todo porque llegaron en vehículos de Defensa, acompañados de directivos de la Escuela de Guerra.