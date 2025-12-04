Alumnos especiales en actividades deportivas

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el centro recreativo Los Cerritos de Tapachula, se realizó un encuentro deportivo y de convivencia en el que participaron alumnos de distintos Centros de Atención Múltiple (CAM), padres de familia, docentes, bajo el bajo el lema “Rompiendo barreras y promoviendo la participación”.

Durante la jornada se llevaron a cabo juegos y actividades recreativas que permitieron a los estudiantes convivir entre ellos en un ambiente distinto al escolar. De acuerdo con los organizadores, el objetivo principal fue crear un espacio donde los alumnos pudieran expresarse, participar y fortalecer su convivencia.

María Guadalupe Ríos Pérez, directora del Centro de Atención Múltiple Laboral 32, explicó que este encuentro se realiza cada año entre los CAM participantes, es un encuentro entre las dos instituciones de Tapachula con lo que se busca además de la convivencia y visibilizar las potencialidades y competencias de cada uno de los alumnos que son atendidos.

Refirió que este año hubo mayor organización debido a la incorporación del sector educativo, lo que permitió coordinar mejor las actividades. Sin embargo, pidió mayor atención de parte de las autoridades, uno de los objetivos de los encuentros es que se les visibilice y en base a ello se les atiendan las necesidades.

Ríos Pérez destacó que aún existen barreras que afectan la participación plena de los alumnos, desde limitaciones en la educación, movilidad y espacios recreativos, hasta la falta de apoyos.