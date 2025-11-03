Alumnos estarán en Congreso Mundial de Neurocirugía

Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez” Campus II de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que representarán al estado y a México en el World Congress of Neurosurgery (WFNS 2025) a desarrollarse en Dubái, se reunieron con el rector Oswaldo Chacón Rojas, en las instalaciones de la Colina Universitaria.

Al escuchar acerca de las cuatro investigaciones científicas que presentarán y que fueron seleccionadas de entre más de dos mil trabajos de 114 países, aseguró que son un orgullo y un ejemplo para la comunidad universitaria, destacando que cuentan con todo el apoyo institucional para cumplir con esta encomienda.

Chiapas, en el foro más importante

En este marco, la directora de la Facultad, María Rosalba Jiménez Ocaña, especificó que, por primera vez en la historia un grupo de estudiantes de esta unidad académica representará a Chiapas y a México en el foro académico más importante de la neurocirugía a nivel mundial, que se celebrará del 1º al 5 de diciembre de 2025 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Los estudiantes presentarán cuatro investigaciones científicas que abordan temas de gran impacto médico y social, como son las nuevas técnicas quirúrgicas para la epilepsia resistente a medicamentos, la cirugía cerebral asistida por robótica para mejorar la precisión y seguridad, alternativas sostenibles para el tratamiento de la hidrocefalia infantil postinfecciosa y las desigualdades globales en el acceso y formación en neurocirugía en países con recursos limitados.

La delegación está confirmada por los estudiantes: Carlos Andrés Aguilar Aguilar, Alan Mauricio Solís Velásquez, Alondra Acero Espinosa, Jorge Francisco Sarmiento Martínez, Jhonatan Franklin Jiménez Aguilar y Diego Noé Tovilla Aguilar, de sexto, séptimo y octavo semestre, quienes participan como autores y coautores de las investigaciones.