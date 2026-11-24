Alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) plantel 24 del municipio de Teopisca, participan en el Concurso Regional de Ciencias y Tecnología.

Su actuación es en las categorías de “Aparatos de uso didáctico y prototipos de aplicación tecnológica”, en el plantel 57 del municipio de Chamula.

Fortalecen habilidades

De esta manera los estudiantes demuestran su creatividad, innovación y conocimientos científicos mediante el desarrollo de proyectos que buscan dar solución a diversas necesidades.

Se informó que la participación refleja el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de los alumnos, así como el acompañamiento de sus asesores, quienes contribuyen al fortalecimiento de las habilidades científicas y tecnológicas.