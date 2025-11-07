Alumnos realizan Feria del Emprendimiento

Con el acompañamiento institucional para pagar sus estudios, alumnos están posicionando productos comerciales dentro de la Facultad de Humanidades.

Los escolares aprovechan el impulso de Marca Unach, para promocionar diversos productos y servicios entre sus compañeros como con el cuerpo docente y administrativo.

Pero además están recibiendo asesoría para promover estos productos al exterior, generando una plusvalía y el entorno comercial pertinente.

Actividad

De esta manera la Facultad de Humanidades desarrolló la Sexta Feria del Emprendimiento Humanidades Rosa, en la que estuvo presente Marca Unach a través de la incubadora de negocios Ignite y la Tienda Unach.

En este espacio emprendedores presentaron productos y proyectos y se contó con la participación de estudiantes de la Escuela de Estudios Agropecuarios de Mezcalapa que forman parte del Club EmprenD, compartieron sus productos y experiencias en el ámbito del emprendimiento.

En este contexto se recordó que Marca Unach, es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre la universidad y el sector productivo, por ello buscan que esta propuesta de servicios, productos y proyectos sostenibles, encuentren un nicho de mercado.

De esta manera creando una conexión directa entre estudiantes, docentes y empresas para generar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos actuales de Chiapas.