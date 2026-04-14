Alumnos sin clases por afectaciones de la Línea K

Padres de familia de alumnos de la Escuela Preparatoria Alberto C. Culebro de Huixtla, hacen un llamado urgente al Gobierno Federal, a las constructoras encargadas de la Línea K y a la Secretaría de Educación en Chiapas para que se dé solución a la problemática que enfrentan y que condiciona a que los alumnos no acudan a clases presenciales, ya que, fueron derribados salones, bardas y también el sistema eléctrico se ve afectado, lo que representa un riesgo para la población estudiantil.

Señalan que la institución tuvo que ceder una parte del terreno de la escuela porque estaba dentro del proyecto de la Línea K del ferrocarril.

La obra incluyó la demolición de una barda perimetral, tres aulas escolares y el retiro del transformador, sin embargo, el tiempo ha pasado y ni la constructora ni la institución encargada del proyecto han cumplido con la reparación.

Los alumnos tuvieron que adoptar la modalidad a distancia, el tiempo estimado se ha cumplido y hay desesperación de los padres de familia porque el fin de curso se acerca y los alumnos de sexto semestre -que buscan ingresar a universidades- se ven perjudicados.

Exigen reunión

Han exigido a la dirección que realice las gestiones adecuadas, sin embargo, estas se encuentran paradas, la directora argumenta que ha pedido soluciones pero que no han tenido respuestas, por lo que los padres solicitan una reunión urgente que deberá realizarse en los próximos días y piden que sea en ambos turnos para tomar medidas y pedir que se atienda la problemática.

Además de los salones y la barda perimetral, el problema de mayor riesgo sobre todo por las lluvias, es el suministro eléctrico, ya que, el transformador del plantel fue reubicado, lo retiraron del lugar y lo colocaron a unos 120 metros de distancia con una conexión provisional.

Como justificación, la dirección emitió un comunicado que señala a dependencias y empresas involucradas en la obra de la Línea K.