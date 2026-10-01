Alumnos trabajan con aerogeneradores

Jóvenes estudiantes del Área Fuentes Alternas de Energía del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecyte) 01 de San Fernando, trabajan con aerogeneradores de baja potencia, los cuales fueron instalados en el mismo plantel. Se trata de una alternativa para ahorrar en el uso de energía eléctrica.

Brayan de Jesús Morales Gómez, del 5o semestre, comentó que trabajaron con cada prototipo e hicieron pruebas de funcionamiento y después realizaron la instalación en su plantel para aprovechar el recurso eólico.

El concepto de baja potencia quiere decir que alcanza un máximo de 400 watts, ideal para abastecer un inmueble pequeño o una vivienda, perfecto para usarse en zonas apartadas que no tienen acceso a la red eléctrica, siempre que sea una región con recurso eólico suficiente.

Hugo Villarreal Díaz, del mismo semestre, indicó que propusieron instalar varios aerogeneradores en la escuela porque no había puntos con poca iluminación durante el turno vespertino. “Fueron más de 10 prototipos los que instalamos”.

Buscan perfección

Indicó que seguirán trabajando en este prototipo para perfeccionarlo, quizá para subirle de potencia y vincularse con alguna institución. Buscarán que los materiales sean más resistentes o con más tiempo de vida, desde la base, la batería, las fotoceldas, controladores, cables y más.

Alexander López Reyes, parte del equipo, comentó que es un proyecto bastante ambicioso y muy importante por el beneficio que representa en el ahorro del uso de energía eléctrica.

Reiteró que había puntos en el plantel que estaban en completa oscuridad por la tarde-noche, por lo que los aerogeneradores fueron de gran ayuda, por ello no descartan que sea llevado a otras localidades.