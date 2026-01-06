Alza al pasaje se hará efectivo el 15 de enero

En San Cristóbal, la mayoría de las rutas de colectivo han empezado a cobrar 11 pesos el pasaje, excepto la Ruta 1 que pasa por la colonia María Auxiliadora. El líder de transportistas de la ruta indica que aplicarán el aumento hasta mediados de enero, esto en comprensión del bolsillo de los usuarios.

Ricardo Rodríguez, líder de asociación de taxistas, informó que este aumento es una orden de la Secretaría de Transporte, pero se desconoce, si realizan un análisis antes de tomar este tipo de decisiones.

Menciona que, pese al golpe al bolsillo que representa el aumento, los costos del mantenimiento de las unidades no se logran cubrir del todo. Un colectivo, indica, por lo general es marca Toyota, y ronda un costo de entre los 600 y los 800 mil pesos.

Al mismo tiempo, dijo, también se tiene que pensar en los usuarios, ya que son las clases media y baja las que usan los colectivos. “A los ricos nunca los vas a ver en la combi”, dijo. Ante esta situación, algunos transportistas optan por comprar unidades de segundo uso que bajan a 400 mil pesos su costo.

Taxis

Respecto a la calidad de unidades en el servicio de taxis, dijo que el 50 % de los vehículos son nuevos. La razón son las 550 concesiones que se otorgaron en San Cristóbal, donde se les exigía vehículos de reciente gama. Actualmente en la ciudad circulan alrededor de mil 600 taxis.

Durante diciembre, Ricardo Rodríguez indicó que registraron casos donde taxistas abusaron de las fechas y llegaron a cobrar hasta 200 pesos por viaje. Para evitar esta situación sugirió a la población preguntar por el costo del viaje antes de subirse a la unidad.