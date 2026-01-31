Amaga CNTE con paro de 72 horas

Ante la falta de acuerdos y diálogo con el Gobierno Federal para establecer una mesa nacional con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 en Chiapas, anunció que en las próximas horas en asamblea se definirán las fechas para el paro de labores de 72 horas.

Al mismo tiempo anunció que se analizará la reanudación de la huelga nacional, la cual está tentativa a realizarse durante la celebración del Mundial de Futbol donde México es sede y su inicio está previsto para el próximo 11 de junio del 2026

Exigencias

“Estamos exigiendo la instalación de la mesa tripartita para Chiapas y que se cumpla el compromiso para solventar los adeudos con los trabajadores de Chiapas”.

Aunado a esto, recalcó que la petición principal del magisterio es la abrogación de la reforma educativa y la reforma a la ley del Issste del 2007, “Son nuestras dos demandas centrales de las cuales no hemos encontrado ninguna respuesta ”.

González Vázquez reveló que el monto de adeudo en Chiapas asciende a más de 485 millones de pesos, mismo que han venido arrastrando de años anteriores, así como la creación de 10 mil plazas para docentes de distintos niveles educativos.

El secretario general dijo que respecto al tema de los adeudos se empezó a pagar con un recurso del gobierno estatal y adelantó que se dará el bono a jubilados correspondiente a un año; sin embargo, “les deben de siete años”.

Además de este grupo, dijo que se otorgarán otros bonos pendientes así como descuentos indebidos durante la administración anterior “entre lunes y martes se devolverán todos los descuentos”.