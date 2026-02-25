Amaga El Jobo acciones contra el alza de pasaje

Habitantes de El Jobo realizaron una manifestación a las afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) exigiendo la regulación en el cobro del pasaje que transportistas buscan elevar, dijeron, de manera irregular.

Así lo declaró Rosario Flores, habitante de El Jobo, respaldada por un grupo de vecinos que dijeron que de manera simbólica representan a unos cinco mil habitantes que se verían afectados con el aumento de 11 a 14 pesos.

Expidieron que el aumento lo pretenden realizar concesionarios con el argumento que El Jobo es una suburbana; sin embargo, esta notificación no es respaldada por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), por lo que la consideran irregular.

A las afueras de la dependencia estatal, dijeron buscarán un nuevo acercamiento con las autoridades, pero también advirtieron que en caso de no atenderse su demanda, las acciones podrían radicalizarse.