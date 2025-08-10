Amagan con cerrar Pemex por adeudos

La falta de pago a proveedores por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya alcanzó a la región del Soconusco, en donde trabajadores jubilados desde hace un año denuncian que carecen del servicio médico.

Por otro lado, el suministro de combustibles empieza a escasear debido a que, de diez pipas que realizan la distribución a las gasolineras, solamente operan cuatro por turno.

El lunes, definitivo

El representante de los trabajadores jubilados de la paraestatal, Jhonson de los Santos González, señaló que han determinado a partir del próximo lunes iniciar con el cierre parcial de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en Puerto Chiapas, para presionar al pago de los adeudos.

Explicó que en el caso del servicio de salud fue suspendido desde hace ya varios meses, debido a que al prestador del mismo le adeudan más de un año y por esa situación resultan afectados más de 400 familias de trabajadores.

“Hemos hecho gestiones y al no encontrar respuestas, a partir de este lunes empezaremos con el cierre de la terminal por cuatro horas, que se irá ampliando hasta que suspendamos totalmente la distribución de combustibles”, señaló.

Desabasto

Aclaró que en la región del Soconusco ya se empiezan a presentar algunos problemas de abasto de gasolina y diésel, debido a que más del 50 por ciento de las unidades contratadas por Pemex para la distribución ya dejaron de operar por los adeudos que mantienen con ellas.

“Sabemos que solo cuatro pipas de 12 que se encargan de la distribución de Mapastepec a Suchiate están trabajando por turno y eso no es suficiente”, explicó.

Dijo que ante el paro que realizarán el desabasto se va agudizar, por lo que calificó como urgente que Pemex resuelva las demandas de pago de adeudos.