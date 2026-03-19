Amagan con huelga durante el mundial

“Todo indica que nos están orillando a que la huelga nacional (del magisterio federalizado) en el marco del Mundial de Futbol va a ser un hecho, si no hay una apertura de aquí al mes de mayo, o exactamente en el marco del mundial”, manifestó, Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Lo anterior lo dijo previo a la marcha estatal que realizaron de la fuente Diana Cazadora hacia el zócalo de Tuxtla Gutiérrez, donde realizaron un mitin e instalaron un plantón para permanecer tres días; esto como parte del paro nacional de labores de 72 horas que acordaron las secciones magisteriales agrupadas en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Participantes

El magisterio federalizado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México, Estado de México y otros estados participan en el paro, replicando la marcha, el plantón y movilizaciones; en la capital del país se plantaron en el zócalo, frente a Palacio de Gobierno.

El dirigente de la Sección 7 dijo que la presidenta no ha dado señales de querer recibir a la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE para dialogar sobre sus demandas, como es la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO, de la ley del Issste 2027, un sistema solidario de pensiones, pago de adeudos a jubilados y otros niveles y otras.

Condiciones

Si eso no ocurre, las condiciones estarán dadas para que retomen la huelga nacional. La fecha exacta se determinará a través de una consulta a las bases; podría ser en mayo, antes de iniciar el mundial para ver si hay reacción del Gobierno Federal, de lo contrario se manifestarán en donde se encuentren los medios de comunicación internacionales.