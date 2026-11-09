Amagan con tomar el Isstech

Ante el incumplimiento de una serie de acuerdos y la falta de atención por parte de la directora general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Andrea Celeste Ochoa López, jubilados y pensionados anunciaron que el próximo lunes tomarán las instalaciones de la clínica hospital en Tapachula.

Luis Manuel Estudillo Franco, dirigente de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados, calificó de una burla el suceso del pasado 4 de noviembre, menciona que los citaron a Tuxtla Gutiérrez para una reunión de trabajo con la funcionaria y esta acudió a la Perla del Soconusco.

Solicitud

Entre las peticiones se encuentran la devolución del cinco por ciento por concepto de servicios médicos, incremento del bono docente o del pensionado, que desde el año 2015 es de mil 300 pesos y el pago de bono de productividad.

Criticó que la dirigencia de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) los haya abandonado desde hace tiempo, por lo que decidieron que serán ellos quienes encabecen todas las acciones para defender sus derechos.

Dijo que Andrea Celeste Ochoa se había comprometido a intervenir para solventar las peticiones cuando era coordinadora en la región Costa, pero los dejo a la deriva.

Por ello, insistieron en que podrían tomar las instalaciones de esa institución para que sean escuchados y solucionadas sus demandas.