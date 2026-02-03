Amanece San Cristóbal a menos 1 grado

La mañana de este lunes, el termómetro reportó una temperatura de 3 grados para San Cristóbal, sin embargo, la sensación térmica llegó a registrar menos 1 grado alrededor de las 6 de la mañana.

Este frío amanecer fue extensivo a otros municipios de la zona Altos, como Oxchuc y Mitontic que registraron una temperatura de 3 grados. En el caso de Tenejapa, se llegó a 2.

Chamula

Sin embargo, el municipio que registró un mayor descenso de temperatura fue Chamula. El frío fue tal que en el cerro del Zantehuitz pobladores captaron imágenes de los árboles con picos de hielo. El mismo lugar se volvió viral porque desde lejos se observaba pintado de blanco.

Pese a que el domingo y lunes fueron los días mas fríos para la zona Altos a causa del frente frío número 33, esta semana se prevén temperaturas levemente más cálidas para la zona.

Para San Cristóbal se reportan temperaturas mínimas de 7 y con máxima de 20 grados para la mayoría de los días. Temperaturas similares se contemplan para Tenejapa, Mitontic, Oxchuc y Chenalhó.

Sólo para el caso de Chamula, durante la semana se seguirá teniendo una mínima de 5 grados y máximas que no superarán los 17 grados hasta el fin de semana.