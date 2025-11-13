Amanece SCLC a 5 °C tras paso de Frente Frío No. 13

El Frente Frío Número 13, que afectó la región en días recientes, dejó temperaturas mínimas de hasta 5 grados Celsius en San Cristóbal de Las Casas (SCLC) durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El reporte climatológico de las últimas 24 horas se confirmó que, además de San Cristóbal, municipios como Comitán y Villaflores también registraron temperaturas bajas, con 9.4 °C y 11.5 °C, respectivamente.

A través de un comunicado emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se informó que la masa de aire ártico asociada a este sistema frontal comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas en la región.

Sin embargo, se prevé que persistan vientos del norte con rachas de 70 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en zonas del norte de Chiapas.

El organismo detalló que, durante las próximas 48 horas, el ambiente se mantendrá frío a muy frío en zonas serranas, con temperaturas mínimas entre cuatro y 10 °C mientras que en planicies y costa predominará un clima templado a cálido.

En cuanto a las lluvias, se esperan intervalos de chubascos en Chiapas, con acumulados de 5.1 a 25 milímetros, en especial durante la tarde de este jueves; para viernes y sábado el potencial de lluvia disminuirá, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

El SMN alertó también sobre la posibilidad de rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó precaución a la población, especialmente en zonas de alta exposición como el Istmo de Tehuantepec.

Hacia el viernes 14, se prevé una recuperación más notable de las temperaturas máximas, que alcanzarán los 37 °C en algunas zonas de Chiapas, y una reducción en la intensidad del viento, con rachas que oscilarán entre 40 y 60 km/h.