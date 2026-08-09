Amanecen con sismo de magnitud 4.5

Una fuerte sacudida despertó a los tapachultecos este sábado; a las 6.29 horas, ocurrió un sismo de magnitud 4.5, con epicentro a escasos 11 kilómetros al suroeste de Tapachula y a una profundidad de 88.1 kilómetros, según determinó el Servicio Sismológico Nacional.

En las primeras horas de este sábado ocurrieron otros sismos de magnitudes 4.1 y 4.3 con epicentros de Ciudad Hidalgo y Huixtla, respectivamente.

Réplicas

Tras el terremoto de 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio, se han presentado al menos mil 524 réplicas, el mayor de ellos con una intensidad de 6.5.

La Secretaría de Protección Civil Municipal informó que tras el sismo de esta mañana, se activaron los protocolos de verificación, sin que se reporten afectaciones o daños materiales.

Sin embargo, insistió en la necesidad de que las personas en sus propias casas realicen simulacros para estar preparados ante este tipo de fenómenos naturales.