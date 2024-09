Habitantes de la comunidad de Chayomté, municipio de Aldama, difundieron un video en el que muestran al alcalde Alonso Pérez Sántiz, vestido de mujer y atado con un lazo para que no se escape.

El edil fue retenido en San Cristóbal de Las Casas, la tarde del jueves por varios pobladores que lo trasladaron a la localidad de Chayomté, donde lo mantienen, en protesta por el incumplimiento de la construcción de obras públicas.

Mensaje

En un mensaje a través del video, Pérez Sántiz manifestó que “lo justo es lo que está priorizado para este 2024. Por eso les pido que me liberen inmediatamente para que realmente no vayan a tomar más… o sea que se ponga más en peligro mi vida porque la verdad soy humano y quisiera que se solucionara ya esto”.

Agregó: “Yo tengo la voluntad, pero como me tienen aquí no puedo hacer nada. Por favor, necesito también participaciones allá arriba para que escuchen”.

Insistió: “Solo quiero pedir que si pueden venir a entregar la paga, no dice nada la gente, es pacífica, va a respetar; que venga Sedena, la Guardia Nacional, la policía estatal y la Fiscalía para que nos entendamos, que traigan el recurso correspondiente. Eso es todo y quedamos contentos todos. La evidencia de cómo me tienen ya está, me tienen casi colgado con un lazo”.

De salida

El alcalde, termina su período de tres años el próximo 30 de este mes. Según versiones extraoficiales, los inconformes presuntamente le exigen 600 mil pesos o más como condición para liberarlo.