Amatán vivirá una feria segura: Óscar Aparicio

En el marco del inicio de la Feria de Amatán 2026, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que se encuentran listos para que las familias y las y los visitantes locales y nacionales puedan disfrutar de esta gran celebración en un ambiente de tranquilidad y paz.

Acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Amatán, Majin Aguilar Utrilla, para fortalecer la coordinación operativa y estratégica de esta tradicional feria, que se desarrollará del 8 al 15 de agosto.

“Por instrucción de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en esta Nueva ERA trabajamos con una estrategia preventiva cercana al pueblo y respaldada por tecnología para brindar mayor seguridad y confianza a la ciudadanía”, declaró.

Detalló que, como parte del despliegue operativo se contará con drones y aeronaves no tripuladas para vigilancia aérea, así como arcos detectores de metales, centros de monitoreo, videovigilancia y presencia permanente de las y los elementos de la SSP para brindar atención y orientación a las y los visitantes.

Finalmente, el titular de la SSP pidió a la población a disfrutar de la Feria de Amatán con responsabilidad: “estamos trabajando para que cada persona regrese con bien a casa. La paz y la seguridad se construyen entre todas y todos, disfrutemos en familia, de manera sana, nosotros estaremos para cuidarlos”.