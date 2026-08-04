Ámbar chiapaneco se subastará en Houston, Texas

Con el objetivo de llevar el ámbar de Chiapas a los mercados internacionales y revalorizar el trabajo de los artesanos locales, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, anunció la propuesta de realizar una subasta de piezas en Houston, Texas, programada a finales de octubre, en el marco de la “Semana de Chiapas” en esa ciudad.

Explicó que el proyecto es una gestión prevista desde el año pasado, pero no había podido concretarse por falta de comunicación directa con los consulados.

Hoy, gracias al acercamiento con el consulado de Houston y la cónsul María Elena Orantes, se ha logrado materializar esta iniciativa, que arrancará a la par del vuelo recién anunciado hacia aquella ciudad el 28 de octubre.

Nuevos mercados

El secretario destacó que la propuesta central no es vender más, sino vender calidad y abrir un abanico de oportunidades para los artesanos.

Explicó que una pieza puede alcanzar tres o cuatro veces su valor en países como Estados Unidos, China o Francia.

“Queremos que nuestros artesanos vean que hay un mercado gigantesco allá dispuesto a pagar por su trabajo. De verdad estamos perdiendo artesanos, la gente ya no valora el trabajo y les lleva mucho tiempo hacer una pieza original”, expresó Pedrero.

Reconoció que en México hay personas dispuestas a pagar hasta 700 mil pesos por una pieza de ámbar, pero el mercado es reducido, mientras que en Estados Unidos el potencial de compradores es mucho más amplio.

La subasta se realizará en el marco de la celebración que incluirá actividades turísticas y de artesanías, con el respaldo de la Secretaría de Turismo y la Casa de Artesanías de Chiapas.

La intención, subrayó Pedrero, es incentivar a los creadores mostrándoles que su obra tiene valor más allá de las fronteras estatales y nacionales.