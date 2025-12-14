Amedrentan a personas en peregrinación

En la última sesión de cabildo, realizada el 11 de diciembre, se votó la integración de la nueva comisión de asuntos religiosos, cuyo presidente será el segundo regidor Sergio Natarén Gutiérrez en San Cristóbal de Las Casas.

En entrevista el regidor dijo que la conformación de esta comisión responde a un decreto estatal. Dijo que la función de la comisión es darle una atención a todos los grupos y sectores religiosos que existen en gran cantidad.

Respecto a la creación de algún registro de iglesias, Natarén informó que la dirección de asuntos religiosos ya está avanzando para tener un padrón, así como de diferentes ministros de cultos.

Laura Gabriela Muñoz Montoya, tercera regidora y vocal de la comisión, dijo que en la conformación hay personas de distintas religiones. “Y es importante recalcarlo porque será un proceso que se hará de forma democrática” señaló. “Quien profesa alguna religión que sepa que en este gobierno tienen voz y voto”.

Un día después de la conformación de esta comisión, se vivió un momento tenso entre creyentes y elementos de tránsito. A través de audios y videos, ciudadanos informaron que en el cruce de avenida Insurgentes y la calle Francisco I. Madero, elementos del tránsito evitaban que las antorchas pasaran en la calle que conecta directamente con la iglesia de Guadalupe.

Ante esta situación, ciudadanos que esperaban el paso de los peregrinos, le pidieron a los participantes religiosos que hicieran caso omiso a las indicaciones de tránsito, incluso moviendo a los elementos que les cerraban el paso.