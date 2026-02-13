Amenaza a Chiapas calor extremo

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el primer trimestre del año apunta a romper récords de temperaturas máximas, con escenarios que colocan al estado en el umbral de una crisis climática sin precedentes, alcanzando temperaturas de hasta 45 y 50 grados.

Los modelos meteorológicos advirtieron que en el sureste mexicano podrían registrarse temperaturas de hasta 45 grados Celsius durante periodos prolongados, e incluso alcanzar los 50 grados en situaciones críticas.

Este panorama ya comienza a manifestarse: aunque el invierno apenas se retira, en Tuxtla Gutiérrez se han registrado temperaturas de hasta 33 grados Celsius en los primeros días de febrero.

Alertas

La preocupación se intensifica en regiones como Valle Zoque, Frailesca y Soconusco, donde los datos actualizados sobre estrés hídrico encienden las alertas.

La Secretaría de Protección Civil del estado advirtió que estas zonas enfrentan un alto riesgo de incendios forestales, especialmente con el arranque de la llamada “temporada de fuego”, programada oficialmente para el próximo 20 de marzo.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), abril y mayo serán los meses más críticos, cuando la radiación solar y el déficit de lluvias alcancen su punto máximo.

A ello se suma que, al día de hoy, alrededor del nueve por ciento del territorio estatal ya presenta condiciones de sequía severa, acompañadas de un índice de radiación ultravioleta muy alto.

Cultivos

En las regiones del Soconusco e Istmo-Costa existe una fuerte preocupación por los efectos del estrés hídrico en cultivos emblemáticos como el café y el plátano, pilares de la economía local.

En el sector ganadero, el agotamiento de los jagüeyes y la quema de pastizales obligan a los productores a invertir en forraje externo, lo que incrementa considerablemente los costos de producción.

En materia de salud pública, las altas temperaturas también representan un riesgo latente.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el calor acelera el ciclo reproductivo del mosquito Aedes aegypti, lo que podría derivar en un repunte de enfermedades como el dengue y el zika.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones, hacer un uso responsable del agua y evitar prácticas de riesgo como las quemas.