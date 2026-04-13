Amenaza crisis climática a cafetales en Chiapas

Investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) alertaron que fenómenos como incendios forestales, sequías prolongadas y huracanes más intensos son factores que ponen en riesgo la producción de los cafetales de sombra en la Sierra Madre, además de la biodiversidad que estos sistemas resguardan.

El cultivo de coffea arabica podría sufrir su mayor afectación hacia mediados de siglo.

Las proyecciones indicaron que las zonas aptas para su cultivo en la Sierra Madre se reducirán significativamente debido a un clima cada vez más cálido y seco, lo que comprometería la viabilidad de miles de hectáreas dedicadas a este grano.

Impacto

Las investigaciones también evidenciaron que los incendios forestales ya impactan año con año tanto bosques como cafetales, una problemática que se agravará con el aumento de las temperaturas.

A ello se suma la posible intensificación de huracanes, que podría provocar deslaves e inundaciones con consecuencias directas sobre las plantaciones.

El riesgo no se limita a la producción agrícola.

Si el café de sombra deja de ser rentable, los productores podrían optar por eliminar la cobertura arbórea para dar paso a actividades como la ganadería.

Este cambio implicaría la pérdida de bosques que hoy funcionan como barreras naturales, protegen cuencas hídricas y sostienen múltiples servicios ecosistémicos.

Son refugios de biodiversidad

Diversos estudios han demostrado que los cafetales de sombra actúan como verdaderos refugios de biodiversidad, al albergar especies de aves migratorias, mariposas, anfibios, mamíferos y artrópodos que difícilmente sobrevivirían en sistemas de monocultivo.

Además, estos sistemas contribuyen a la captación de agua de lluvia, previenen la erosión del suelo y almacenan carbono, beneficios que impactan de manera directa en el bienestar ambiental de toda la población.

Ante este panorama, los especialistas hicieron un llamado a fortalecer prácticas agrícolas sostenibles, como el manejo de café amigable con la biodiversidad, la diversificación de ingresos y la implementación de estrategias de manejo integral del fuego.

Asimismo, subrayaron la necesidad de crear seguros agrícolas accesibles para pequeños productores y desarrollar mercados que reconozcan y remuneren las prácticas responsables con el medio ambiente.