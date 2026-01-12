Amenazan con correr a falsos Chuntá y ebrios

En un texto difundido en redes sociales, personas que se identifican como originarias de Chiapa de Corzo y usuales de las ferias patronales amenazaron con correr a falsos Chuntá que se exceden en comportamientos homosexuales o consumo de alcohol en los recorridos, así como realizando faltas a la vestimenta original.

En el texto cuestionaron lo que llaman: ?“desprecio por el simbolismo: no visitar los templos o los altares, quedándose solo en la parte de la “fiesta y el alcohol”, lo cual proyecta una imagen equivocada de lo que significa ser Chuntá.

Pidieron a los jefes de comparsa tengan el respaldo de la autoridad para invitar a retirarse a aquellas personas que, portando el traje de manera irrespetuosa o distorsionada, afecten la imagen de la tradición”.

En este contexto el alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez, ya reconoció en fechas recientes que esta siendo complicado el inicio de la Fiesta de Chiapa de Corzo, por el amplio número de visitantes, la demanda de servicios y el cuestionable exceso en consumo de alcohol, como de actos violentos

Influencers

El texto también propone: “?Campaña de concientización para creadores de contenido: que se exija a los influencers y medios de comunicación que difundan la historia real y el sentido de servicio de la Chuntá, evitando que se promueva la fiesta como un evento de disfraces o un desfile de modas.

?Vigilancia y filtros en las salidas: que los jefes de comparsa tengan el respaldo de la autoridad para invitar a retirarse a aquellas personas que, portando el traje de manera irrespetuosa o distorsionada, afecten la imagen de la tradición.

?Prioridad al sentido espiritual: reforzar que el recorrido es una visita a los templos y priostes, y no un set de grabación para redes sociales.

“?Nuestra tradición es un legado de fe, agradecimiento y humildad. No permitamos que la búsqueda de visibilidad digital convierta nuestro patrimonio en una caricatura”.