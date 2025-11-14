Amenazan con tomar instalaciones de CFE

Los poblados de Altamira, El Roble, Juárez, Las Marías, la Polka, Tres Picos y Natalio Vázquez Pallares también denunciaron que están siendo afectadas por el mal servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los afectados afirmaron que los cortes del suministro de luz son de manera frecuente, lo que pone en riesgo su patrimonio.

Joaquín López Caballero de Tres Picos, en representación del grupo de ejidatarios de la zona expresó su indignación por la mala labor que está realizando la CFE, al dejar sin luz a diversas comunidades.

Expresó que la situación nunca antes se había vivido porque son cuatro días que de manera consecutiva la electricidad se va y viene, con lapsos de hasta varias horas.

Advertencia

Los representantes de los poblados mencionados advirtieron a la CFE que si no hacen su trabajo de forma adecuada, se verán en la necesidad de tomar las instalaciones de la mencionada empresa, ya que consideran que fue suficiente del mal servicio prestado hasta el momento.

Hasta el momento ninguna autoridad de la dependencia ha hecho nada por dar una solución al problema.

Finalmente, el también comisariado de Tres Picos sostuvo que en todo el municipio hay transformadores que ya no sirven y que es necesario el cambio de cables, sin embargo no hay respuesta por parte de las autoridades.