Amenazan jubilados tomar instalaciones del Isstech

Amín Espinosa Ruiz, presidente de la Asociación del Grupo Transformador de Jubilados A.C. sostuvo que el grupo ha emitido un ultimátum al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), de que si no se concreta de inmediato el pago de sus adeudos retroactivos, procederán a la toma física de las instalaciones del organismo.

“La paciencia de los más de 11 mil 500 jubilados del estado se ha agotado”, aseguró el vocero del grupo.

Largo peregrinar

Espinosa Ruiz detalló el largo peregrinar que han enfrentado para ser escuchados. Relató que luego de entregar un pliego petitorio el 18 de septiembre finalmente fueron recibidos el 14 de octubre por el nuevo director del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien se comprometió a analizar su caso y citarlos para una nueva reunión.

“La sorpresa es que el día 17 de octubre no se presentó el director a la plática que íbamos a tener”, denunció el líder.

De manera posterior, en una reunión con secretarios generales de la Sección 40 del SNTE, las autoridades plantearon el 15 de noviembre como la nueva fecha tentativa para saldar la deuda, propuesta que los jubilados rechazan por considerarla un “alargamiento” injustificado.

“Manifestamos nuestra más enérgica inconformidad por ese alargamiento de la fecha. Por lo tanto, estamos pidiendo que se dé lo más pronto posible ese pago”, dijo Espinosa Ruiz.

El adeudo, que corresponde a la diferencia entre el 7 % pagado y el 10 % anunciado a nivel nacional, varía dependiendo de la categoría de cada jubilado.

Uno de los señalamientos más graves fue que el Isstech ha funcionado históricamente como “caja chica para los políticos que ahí llegan”. Espinosa Ruiz reveló su preocupación porque el actual director, Avendaño Bermúdez, “ya se anda promoviendo para ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez”, lo que, asegura, explica la falta de atención a los problemas de fondo del Instituto.