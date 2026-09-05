Amexme renueva consejo directivo

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) de Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo la toma de protesta de su nuevo consejo directivo para el periodo 2026-2029, el cual será encabezado por Lucía María Herrera Gutiérrez, quien fue nombrada como presidenta.

La ceremonia reunió a socias fundadoras, expresidentas, representantes de otros capítulos estatales y nacionales, así como a funcionarios públicos que reconocieron la labor de esta agrupación.

Durante el acto, recordaron que Amexme fue fundada en 1965, además de que es la única filial en México respaldada por la red global Femmes Chefs de Enterprise, lo que la vincula con más de cinco millones de empresarias en 120 países.

Esta fortaleza internacional, se subrayó, permite a las socias no solo crecer en sus negocios, sino también incidir en la economía regional desde una perspectiva colaborativa y con visión de futuro.

La nueva presidenta, Lucía María Herrera Gutiérrez, es ingeniera egresada del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y cuenta con más de tres décadas de trayectoria empresarial.

El evento también sirvió para reconocer el trabajo de la presidenta saliente, Levi Miroslava Martínez Cruz, cuya gestión, indicaron, sentó las bases para el crecimiento del capítulo.

El nuevo consejo directivo quedó integrado también por Rocío del Pilar Menchú Morales, Victoria María Bermúdez y Elsa Villalobos, entre otras socias del capítulo y de la asociación en su conjunto.

La toma de protesta fue presidida por Carmen García, vicepresidenta de la región sur de Amexme, quien dijo que con este relevo, Amexme Tuxtla Gutiérrez inicia una nueva etapa que busca consolidar el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, visibilizar el trabajo de las mujeres en la economía local y construir puentes de colaboración en beneficio de la sociedad chiapaneca.