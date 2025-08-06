Amigos del Sol viajó a Hiroshima, Japón

El grupo musical Amigos del Sol, de La Casa de la Marimba de San Cristóbal de Las Casas, que dirige Socorro Velasco, viajó este martes a Japón para representar a México en las actividades con motivo al 80 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima.

Son nueve integrantes entre niños y jóvenes, de esta ciudad, y la joven Amaranta Valentina Trejo Morales, de Teopisca, quien hace dos años fue reina de la feria de San Agustín.

El grupo musical Amigos del Sol, declarado por la Unesco mensajeros de paz, presentará seis conciertos en importantes escenarios del país asiático del 8 al 14 de este mes de agosto.

Cabe señalar que la marimba juvenil Amigos del Sol se ha presentado en diferentes escenarios de la República y del extranjero como España y Estados Unidos.

Amigos del Sol nació en 1987 como un grupo “bicicletero” que realizaban recorridos los fines de semana por los campos y montañas de la periferia.

El nombre de Amigos del Sol se le dio con el objeto de unificar, de ser como el sol solidario, que comparte y reparte con todos su música, su calor, luz y desde luego su amor.

Cabe señalar que la ciudad de Hiroshima conmemora este miércoles 6 de agosto el 80 aniversario del bombardeo atómico por parte de Estados Unidos.

Al acto asisten representantes de 120 países y regiones, cifra récord.