AMLO: buenos resultados en Chiapas, gracias a constancia de REC

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la conferencia de prensa matutina, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que las chiapanecas y los chiapanecos son testigos del desarrollo social y económico, tanto en la entidad como en el Sur Sureste, gracias a las grandes obras de infraestructura, como la Refinería Olmeca Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Subrayó que gracias a estas magnas obras se ha reactivado la economía regional. Muestra de ello, es la reciente publicación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde Chiapas registra un incremento en la generación de empleos formales.

Proyecto interoceánico

Señaló que la reciente inclusión de Chiapas al proyecto interoceánico brinda numerosas ventajas para el estado, sobre todo con la construcción de los espolones en Puerto Chiapas para evitar el azolve.

Reconoció la inversión en la rehabilitación y modernización de las vías ferroviarias en Línea K que recorre desde Ixtepec en Oaxaca a Ciudad Hidalgo en Chiapas, la Línea K de Tapachula-Puerto Chiapas y la Línea FA Coatzacoalcos-Palenque, las cuales fortalecerán las actividades económicas, comerciales y turísticas, al incentivar las inversiones y la generación de empleos en los estados del Sur Sureste del país.

Obras en el aeropuerto

Escandón Cadenas sostuvo que su gobierno también ha asumido el compromiso de invertir en el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, con la construcción de la plataforma y el hangar de carga del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, que se convertirá en un centro logístico y estratégico del Sur Sureste hacia Centroamérica, un mercado que cuenta con aproximadamente 50 millones de consumidores.

Agregó que se avanza en las gestiones para consolidar la aerolínea regional “Chiapas Despega”.

Programas para el Bienestar

Resaltó la efectividad de los 18 Programas para el Bienestar, pues están garantizando empleo, educación y salud. Por igual, la inversión en la modernización de las presas hidroeléctricas de Chiapas, que permitirá elevar la producción de energía limpia para la nación; el respaldo mediante la iniciativa “Internet para Todas y Todos”; y aplaudió la instrucción presidencial de rehabilitar los puentes viales que conectarán a las regiones Sierra Mariscal, Frailesca y Metropolitana.

Invitación al turismo

En ese marco, invitó al turismo nacional e internacional a visitar las bellezas naturales de Chiapas, destacando el Cañón del Sumidero, un espacio que se encuentra limpio y es seguro para navegar.

Asimismo, expuso que en esta administración las aeronaves oficiales están asignadas para atender emergencias de salud, seguridad y protección civil; expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a las corporaciones federales y estatales y municipales de Seguridad Pública y Protección Civil, así como los Comités Comunitarios de Protección Civil por proteger al pueblo de Chiapas.

Discurso de AMLO

Durante la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su cariño a Chiapas y lo destacó como uno de los estados más bellos, con un pueblo bueno, trabajador y pacífico. “Hay mucho respeto entre la gente, no se han perdido tradiciones, no se ha roto el tejido social, hay vida comunitaria, cultura, y esto mantiene a Chiapas como un estado tranquilo y muy bello. Además de toda su historia”.

Mencionó que lo anterior se puede constatar con los datos sobre seguridad, al tiempo de señalar que estos resultados son el reflejo del interés que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha puesto en este tema.

“Los avances en materia de seguridad también tienen que ver con la participación del gobernador, pero no de palabras sino con hechos, porque la seguridad es muy importante, es algo que le preocupa a la gente y no se puede delegar, eso lo tiene uno que manejar de manera directa, no es que nos informen cada semana o cuando hay un asunto grave, no… el gobernante tiene que saber todos los días lo que sucedió en las últimas 24 horas”, expresó.

Presencia en Mesas de Seguridad

Por ello, reconoció que hasta ahora el mandatario estatal haya estado presente en mil 152 de las mil 178 reuniones de la Mesa de Seguridad, lo que refiere una asistencia del 94 % en estos encuentros con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y demás autoridades federales y estatales. “Rutilio es nuestro amigo, compañero y hermano. No descuidarnos y seguiremos trabajando para que no haya inseguridad ni violencia en Chiapas”.

Informe en delitos de alto impacto

Al informar del balance respecto al tema de seguridad en el estado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, afirmó que Chiapas se mantiene a la baja en delitos de alto impacto y ocupa el sitio 22 a nivel nacional en cuanto a incidencia delictiva. Esto, gracias al trabajo interinstitucional y coordinado que el Gobierno del Estado tiene con las fuerzas federales y estatales, mediante la Mesa de Seguridad, donde se atienden los aspectos de ese ámbito y se determinan las estrategias que han dado estos resultados, dijo.

Mencionó que en Chiapas se cuenta con la presencia policial de 23 mil 821 elementos operativos de las fuerzas federales, estatales y municipales, quienes trabajan diariamente en este ámbito, generando condiciones de paz, tranquilidad y bienestar a la población.

Estuvieron presentes: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; así como representantes de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.