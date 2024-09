AMLO: se vive ahora una auténtica democracia

El mandatario saliente se dio tiempo para firmar algunos de sus libros a sus seguidores. El Universal

De gira por Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que al cierre de su gobierno “ahora sí hay una auténtica democracia: el que manda en México es el pueblo”.

Orgulloso de la 4T

Ante cientos de asistentes, López Obrador compartió que está orgulloso de haber encabezado un movimiento de transformación en el que participaron millones de mexicanos, pero reiteró en poco más de dos semanas será un vecino más de Palenque, porque debe retirarse y “dar un frenazo” a su vida pública, pues no puede exigirle más a su corazón luego del infarto que sufrió.

“El motor está bien, pero la carrocería ya no anda bien. Cierro el ciclo. Sobre todo tengo un problema de una enfermedad cardiaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más mi pobre corazón”, dijo el mandatario.

Claudia, gran dirigente

Posteriormente subrayó que en su retiro la continuidad del movimiento la encabezará su sucesora. “Vamos a seguir, y digo seguir porque yo voy a estar ahí trabajando en mi investigación, pero la transformación va a continuar con una gran dirigente, Claudia Sheinbaum Pardo”.

Destacó dos de las satisfacciones que se lleva al término de su gobierno: logró que el crecimiento económico del sureste del país haya rebasado al del norte y que por primera vez en décadas se redujo la pobreza y la desigualdad en México.

“Cómo no voy a estar contento si fueron 50 años de lucha, dale y dale por todo el país. No es para presumir, sino nada más para que se tenga una idea de lo que ha significado este trabajo, soy el único mexicano que conoce todos los municipios de México”, concluyó.

Reitera que vivirá en Palenque

“Ya no puedo forzar más a mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho”, reiteró, además de refrendar que vivirá en su finca de Palenque donde no va a recibir a nadie.

A 16 días de que deje la administración pública, López Obrador dijo que ya no recibirá a nadie que lo busque en busca de apoyo, y que por eso ahora estará la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Ahora voy a detenerme, voy a compensar ese freno que voy a llevar a cabo con una actividad intelectual; quiero escribir sobre el México profundo, quiero escribir sobre el México prehispánico”, y añadió que solo se dedicará a escribir.

Ante el grito de los cientos de asisten de “¡Presidente, presidente!”, el mandatario federal aseguró que está contento y orgulloso porque termina su mandato encabezando un movimiento junto con millones de mexicanos.

“[…] lo hicimos desde abajo, nada de que fue con alianzas con oligarcas con los que se sentían dueños de México, no, lo hizo el pueblo, por eso este es un movimiento evidentemente democrático”, destacó.

Antes, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recordó que la morada del presidente Andrés Manuel López Obrador será Palenque, y recordó un poema de Rosario Castellanos.

“Sus palabras y sus acciones han sido justas, porque son del tamaño de sus sentimientos”, comentó.