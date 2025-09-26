Amnistía aplicará para todos los municipios: ERA

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que enviará al Congreso Local una iniciativa de Ley para consolidar la amnistía que ha propuesto para continuar con el restablecimiento de la paz en los territorios locales.

Al culminar el evento de la ceremonia solemne de investidura e imposición de insignias con tres Doctorados Honoris Causa en la Benemérita de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dijo que la propuesta va dirigida a todos los municipios.

Contexto

El anuncio inicial lo hizo en el municipio Ángel Albino Corzo. Frente a la población agregó que se trata de un instrumento único a nivel nacional y busca que haya armonía y entendimiento entre los pueblos.

Mientras tanto, este jueves dijo que la Ley de Amnistía tendrá la “gran posibilidad de reconstruir el tejido social, de otorgar el perdón entre las comunidades que se vieron vinculadas con grupos delincuenciales”.

El gobernador agregó que con esto se tiene planeado comenzar una nueva etapa, por eso mandará una iniciativa al Congreso Local una vez inicie el periodo legislativo; también se pedirá que las universidades brinden acompañamiento.

Cobertura total

La idea es que la Ley de Amnistía pueda aplicar en todos los municipios en los que se presentaron situaciones de “violencia, mucha sangre.”

Actualmente dijo Ramírez Aguilar que los pueblos de Chiapas están en paz, pero es necesario acabar con el odio. Con eso se pretende que se cancelen órdenes de aprehensión.