Amnistía liberará a pobres metidos a la delincuencia

La Ley de Amnistía en el estado perdonará a personas que por el contexto participaron en actos delictivos, pero esto sin bajar la guardia en la garantía de justicia y seguridad en Chiapas, confirmó Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador de asesores del Gobierno del Estado.

Aseguró que esta propuesta de Ley no llegará sola, sino a manera de binomio, acompañada del fortalecimiento de las medidas de seguridad y justicia.

Vulnerabilidad

Reconoció que en algunas regiones de Chiapas el contexto de vulnerabilidad fue aprovechado por grupos delictivos para ingresar a sus filas a chiapanecos en condiciones de pobreza, para ellos está dirigida esta Ley.

Recordó que una iniciativa de esta naturaleza podría tener referencia con los eventos del movimiento armado de 1994, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

No obstante las condiciones son distintas y ahora es una realidad distinta, donde el Gobierno Estatal busca restituir el tejido social en estricto apego a la Ley.

Propuesta

Finalmente, dijo que se cancelarían órdenes de aprehensión en los territorios que fueron afectados por la violencia. Por ahora está en elaboración la propuesta y se analiza con la mayor responsabilidad su contenido para su aplicación hacia el proceso de paz en Chiapas.