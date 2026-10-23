Amonestan a taxista por servicio no autorizado

La Secretaría de Movilidad y Transporte región Altos, amonestó al conductor de una unidad del servicio público (taxi) de Teopisca por realizar el servicio de pasaje en San Cristóbal de Las Casas.
Comunicado
La dependencia informó que, derivado del reporte recibido a su número de atención (961-334-7111), el chófer de la unidad con número económico 019 perteneciente al municipio de Teopisca fue apercibido por estar realizando un servicio no autorizado dentro del municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Ante esta situación, la autoridad hizo un exhorto a todos los concesionados del transporte público y choferes a respetar las rutas establecidas.
Con ello, la Secretaría de Movilidad y Transporte Chiapas, a través de las oficinas de enlaces, refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente para erradicar cualquier tipo de malas prácticas y abusos por parte de los choferes del transporte público concesionado.