Amor, de las sensaciones que menos entendemos

“El amor y la amistad verdadera son de las emociones que más buscamos y deseamos. Pero, también, de las que menos entendemos. Porque solemos confundirlo con muchas cosas que no son amor, que no es amistad verdadera”, fueron las palabras del artista Tesk Tesk, tras las intervenciones hacia el mural que realizó y en la que dos personas vestidas de Parachico se besaran.

Tras la polémica, con la o las personas idóneas.

“El amor, así como la amistad, no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero […] Ya sean amigos, parejas, familiares o incluso nosotros mismos. Porque no podemos empeñarnos en amar a otros y no querer hacerlo con nosotros mismos”, sostuvo.

Polémica en la Xamaipak

El mural fue hecho bajo una técnica mixta: aerosol y acrílico, y se encuentra ubicada en la calle Tonalá entre la 14 Poniente Sur y calle Copainalá, colonia Xamapaik.

Días después de que fuera intervenido su trabajo, el autor rescató la perspectiva jurídica internacional en la que un beso entre personas del mismo sexo, incluso si visten ropa tradicional, no transgrede ni vulnera las tradiciones culturales, según los principios establecidos por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) o las Naciones Unidas (ONU).

Por tanto, la Unesco, a través de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), reconoce la importancia de respetar y proteger las tradiciones culturales, pero también establece que la diversidad cultural debe convivir con los derechos humanos universales, incluidos los derechos a la igualdad y a la no discriminación. La expresión de afecto entre personas del mismo sexo no atenta contra una tradición; es una manifestación legítima de la diversidad humana.

Sanción ejemplar

José Eliezer Esponda Cáceres, presidente del Colectivo Red Abierta e integrante de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, condenó el ataque hecho hacia el mural; por lo que exigió a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para sancionar dicho ilícito.

Consideró a Chiapa de Corzo como un municipio “celoso de sus símbolos y tradiciones”, esto en vista de que han existido diferentes representaciones artísticas en la que se utilizan dicha iconografía y es inmediatamente objeto de polémica. Por nombrar algunos: un mural de Parachicos ubicado en San Cristóbal de Las Casas, una chica drag queen hizo una interpretación con el atuendo y la imagen erótica hecha por la artista Astrid Breiter.

“Es necesario entender que el mural es una representación de la creatividad libre y manifestación de las ideas, por lo que organismos internacionales buscan garantizar dicha expresión en vista de que han existido antecedentes de censura a las ideas artísticas”, finalizó.