Amor por Tapachula que se traduce en obras

Tapachula agradece y reconoce el firme respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien este día encabezó la inauguración del Centro Ecoturístico Pozuelos y el arranque de obra de la calle 17 Poniente-Oriente, una intervención integral que contribuirá a transformar la imagen urbana de la Perla del Soconusco, capital económica del estado.

Estas acciones reflejan una visión de desarrollo que impulsa el turismo, fortalece la infraestructura y consolida el crecimiento ordenado de la ciudad.

Respaldo

El presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que la ciudad recibe el corazón y el amor del gobernador Eduardo Ramírez, así como su compromiso permanente con esta tierra, subrayando que su liderazgo está haciendo posible proyectos que cambian el rostro de la ciudad y generan bienestar para las familias tapachultecas.

Tapachula avanza con el acompañamiento del Gobierno del Estado y con proyectos que marcan rumbo, transforman espacios y construyen futuro.