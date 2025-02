Amor romántico, justificante de la violencia en parejas

En Chiapas, dentro del ámbito pareja, las mujeres de 15 años son quienes experimentan con mayor frecuencia algún tipo de violencia, apuntan los datos del Inegi a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021.

Causas

Las causas son diversas, pero especialistas han señalado que en su mayoría están relacionadas con una violencia estructural dentro del ámbito cultural; la cual, a través del cine, la música, la televisión, medios impresos como revistas y otros elementos mediáticos reproducen estereotipos y conductas que pueden derivar en violencia.

Una de esas conductas son promovidas por el conocido “amor romántico”, que es la idea de que el amor es “sacrificio”. Aunque es detectado más en mujeres, también los hombres pueden ser víctima de este tipo de relaciones, señaló en entrevista Claudia Verónica Cruz Arias, terapeuta profesional.

Detalló que cuando se cree en el amor romántico, y la persona cree que lo que vive con su pareja es realmente amor de verdad, la persona es capaz de soportar todo tipo de situaciones que, llevado al extremo, soporta la violencia con tal de mantenerse al lado de alguien. Esta actitud es un reflejo de que no existe una madurez emocional, por lo que es en la edad de la adolescencia donde más se presenta, tal y como indica la encuesta del Inegi.

“Las actitudes que derivan del amor romántico son el control, los celos, los sacrificios extremos y el abandono del propio ser en manos del otro; el de permitir que la pareja tome decisiones por nosotros, el aislamiento o distancia impositiva de la familia y amigos, permitir agresiones físicas y considerar que ‘lo merecíamos’, entre otras”, sostiene la terapeuta.

Testimonios

Ana Santos, mujer soltera de 25 años, compartió a Cuarto Poder su experiencia de haber vivido a sus 16 “el amor romántico”, que derivó en una relación con violencia, de la cual se siente afortunada de haber terminado.

“Fue como lo dicen, amor a primera vista, los primeros meses fue una relación muy bonita, pero después comencé a sentirme angustiada todo el tiempo, me celaba mucho, así que dejé de hablarles a mis mejores amigos de infancia y a mis amigas. Cuando una vez traté de terminarlo, me amenazaba con matarse porque decía que no podía vivir sin mí. Yo me sentía mal porque no era mal chavo, pero sí me sentía sofocada. Todos me decían, es buen muchacho, se ve que se muere por ti, la presión era mucha, hasta que le dije a mi mamá todo, y fue ella quien me ayudó a terminar esa relación”, relató Ana.

Claudia Cruz expresó que en el noviazgo existe la idea “de que le perteneces, de que no respete tus espacios, o controlar tus amistades, tu forma de vestir, de pensar y decimos ‘se preocupa por mí’ y son esos micromachismos, disfrazados de supuesto amor”.

Qué sí es amor

En el amor sí existe una dependencia emocional sana y no insana, dice la terapeuta. “El amor maduro dice sí te amo y te acepto tal y como eres, te cuido, no te trato de cambiar, te acepto tal y como eres, respeto tus espacios, respeto tus decisiones y es más saludable”.

No obstante, Verónica Cruz recomienda primero conocerse a uno mismo y trabajar en la propia historia personal.

“Muchas personas están en búsqueda del amor paterno, del amor materno, o de quien lo haya carecido y lo busca en la pareja y sin darnos cuenta llegamos a depender de alguien”, sostuvo.

¿Cómo identificar una relación violenta?

Para empezar, dijo, “si dejamos de ser nosotros mismos, si me siento incómoda o incómodo en esa relación, si me siento obligado a hacer las cosas, o si me dicen mis familiares y amigos que he cambiado ‘desde que estoy con fulanito’; es decir, cuando en una relación de pareja ya empiezas a cederle al otro tus deseos o tus metas, entones no estás en una relación equitativa”.

Finalmente, señaló que lo más importante es mantener el equilibrio de todos los ámbitos de la vida, como amigos, escuela, trabajo y la propia espiritualidad.

“Si esa persona se siente en equilibrio aun estando en pareja, estás en una relación saludable”.