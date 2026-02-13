Amor y basura: la otra cara de la celebración

Las muestras de cariño que se intercambian cada 14 de febrero no solo se reflejan en flores, chocolates y regalos, sino también en un incremento notable de residuos sólidos urbanos en calles y contenedores de la ciudad. En los días posteriores a la celebración del Día del Amor y la Amistad, el volumen de basura supera el promedio habitual.

Entre los objetos que con mayor frecuencia terminan en la basura destacan los ramos de flores marchitas, envoltorios de plástico, cajas de cartón, papel de regalo, bolsas, globos y empaques de chocolates.

Muchos de estos residuos, aunque fueron adquiridos para un solo día, permanecen por más tiempo en el ambiente y complican las labores de recolección y disposición final.

Aumento de basura

Un recolector de la empresa Veolia, encargado del servicio de limpia en la capital chiapaneca, explicó que el aumento de basura se percibe de manera inmediata tras este tipo de celebraciones.

Señaló que, durante las rutas posteriores al 14 de febrero, es común encontrar bolsas adicionales junto a los contenedores, principalmente con flores ya desechadas y restos de envoltorios.

“El cambio se nota luego luego. Normalmente levantamos cierta cantidad por ruta, pero después de estas fechas hay más bolsas y los contenedores se llenan más rápido. Muchas veces son flores que ya se marchitaron y cajas de regalos que la gente ya no usa”, comentó.

Detalló que este incremento obliga, en ocasiones, a realizar recorridos más largos o viajes adicionales al relleno sanitario, lo que implica más tiempo y esfuerzo para el personal.

Festividades

En Tuxtla Gutiérrez se recolectan diariamente entre 500 y 800 toneladas de basura, cifra que suele incrementarse durante fechas festivas como el 14 de febrero, el Día de las Madres o las celebraciones decembrinas.

En estos periodos, los residuos asociados al consumo inmediato y a los regalos de corta duración predominan sobre otros desechos.

El aumento de residuos tras el Día del Amor y la Amistad refleja la necesidad de fomentar una cultura de consumo responsable y manejo adecuado de desechos.