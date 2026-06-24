Amotac perdió fuerza en Chiapas: exlíder estatal

Pese que a nivel nacional la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) anunció una serie de movilizaciones en las principales carreteras del país, en Chiapas este tipo de actividades han perdido fuerza, aseguró Carlos Ledezma Ramos, exlíder estatal de la agrupación.

Ledezma Ramos, quien fungía como delegado de la Amotac en Chiapas hasta hace casi 25 días, confirmó en entrevista que su separación obedece a diferencias con la dirigencia nacional, sobre todo convocar a paros generalizados sin considerar las condiciones particulares de cada entidad.

Ante la situación, reveló que las 16 regiones que operaban en Chiapas se unieron para la conformación de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), una organización distinta con presencia nacional.

Detalló que este traslado cuenta con la integración aproximada de mil integrantes directos y unos cinco mil indirectos.

Únicamente Chiapa de Corzo se mantiene dentro de la Amotac, por ello la nueva agrupación no se hace responsable de las acciones que esa facción pueda realizar.

Ruptura con la alianza

El exlíder atribuyó la ruptura a la postura del líder nacional de Amotac, quien busca generalizar las protestas en todo el país. En contraste, Ledezma destacó que en Chiapas han mantenido una relación de respeto y atención con las autoridades federales, estatales y municipales.

“Yo he trabajado con apego a derecho y siempre hemos tenido buena relación. Le agradezco al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a sus instituciones porque nos han atendido en tiempo y forma”, afirmó.

A diferencia de otras entidades, el transporte en Chiapas cuenta con garantías para su operación, según el exdirigente.

“Vimos el cambio desde que asumió el compromiso el gobernador. No se puede cambiar de la noche a la mañana, pero vamos en el camino correcto”, dijo.

Al finalizar, pidió una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones que generan este tipo de movilizaciones nacionales.