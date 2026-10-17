Amparo en defensa de Vientos Culturales

A tres semanas de haber realizado un operativo judicial en las instalaciones de la Organización Vientos Culturales, Elke Franke, directora y cofundadora de dicho espacio, señaló que aún no tiene una explicación jurídica de lo ocurrido, por lo que madres de familia de la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez promovieron un juicio de amparo para exigir la restitución del Centro Cultural.

La también docente explicó que fueron seis madres de familia quienes promovieron el amparo en nombre de 13 de sus hijas e hijos para exigir la restitución del Centro Cultural “Mi Rumbo”, sede de Vientos Culturales, desalojado hace tres semanas, presuntamente sin orden judicial.

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A la fecha, 315 niñas y niños de Plan de Ayala y 196 vecinas y vecinos han firmado una petición para que su espacio les sea devuelto. El cerco sellado del Centro Cultural se ha convertido en galería de dibujos y mensajes de apoyo como reclamo de justicia.

Las propias niñas y niños, a quienes el cierre dejó sin talleres de arte, sin apoyo escolar y sin el único espacio seguro y gratuito de la colonia para jugar y crear después de la escuela, exigen que se respete su interés superior y sus derechos al juego y a la vida cultural, reconocidos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas.

El amparo cuenta con el respaldo de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).