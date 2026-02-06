Amplía Cobach sus alianzas internacionales

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) fortaleció sus vínculos internacionales al participar en un encuentro de líderes sociales en América, como parte de las gestiones institucionales orientadas a generar mayores oportunidades para su comunidad estudiantil.

Derivado de las acciones impulsadas por la directora general, Viridiana Figueroa García, el director de Vinculación Ulises Grajales Niño asistió al Crown Council, un encuentro anual celebrado en Estados Unidos que congregó a líderes comprometidos con la responsabilidad social, con participación de representantes de América Latina y Norteamérica.

Colaboración estratégica

Durante el foro, el titular de Vinculación del Colegio estuvo acompañado por Erich Diestel, presidente de la Fundación Koltael en México, ambos fueron recibidos por Jared Theurer, integrante del Crown Council y de la organización Smiles for Life, además de odontólogo en jefe de viajes de servicio.

En el marco del encuentro se refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo la colaboración estratégica entre las instituciones participantes, al considerar que la educación y la vocación de servicio representan ejes fundamentales para la transformación social y la generación de oportunidades para las juventudes.

Respaldo permanente

Asimismo, se reconoció el respaldo permanente que a través de Smiles for Life y Fundación Koltael se ha brindado al Cobach, las cuales benefician de manera directa e indirecta a miles de estudiantes, contribuyendo a su formación integral, bienestar y desarrollo académico.

Estas gestiones se alinearon con las facultades establecidas en la Ley del Cobach, que confiere a la Dirección de Vinculación la responsabilidad de gestionar convenios interinstitucionales y de vincular al subsistema con instituciones educativas en los ámbitos estatal, nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer la educación Media Superior en la entidad.