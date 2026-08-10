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ChiapasTuxtla

Amplía DIF atención para adultos mayores

Agosto 10 del 2026
El DIF Tuxtla mantiene diversos programas de apoyo para personas adultas mayores. CP
El DIF Tuxtla mantiene diversos programas de apoyo para personas adultas mayores. CP

El Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez mantiene una atención permanente a los adultos mayores y a sectores de la población que requieren algún tipo de apoyo asistencial, informó su directora, Estephanie Frías Córdova, quien destacó la ampliación de actividades y servicios que actualmente ofrece el organismo.

Entre las acciones recientes se encuentran los cursos de verano dirigidos a adultos mayores, una iniciativa que busca ofrecer espacios de convivencia, aprendizaje y recreación para este sector de la población. 

La funcionaria explicó que al principio se contempló atender a un grupo de 50 adultos mayores durante dos semanas; sin embargo, debido a la respuesta de la ciudadanía, se decidió ampliar la participación y dividir las actividades en dos grupos.

De esta manera, 50 adultos mayores participan durante una semana y otro grupo de 50 personas lo hace durante la siguiente, mediante un proceso de registro.

Señaló que este tipo de actividades representan una alternativa para atender a los adultos mayores desde una perspectiva que no se limite únicamente a la asistencia social, sino que también fomente su integración y participación.

Programas de apoyo 

Además de los cursos, el DIF Tuxtla mantiene diversos programas de apoyo para personas adultas mayores, entre los que se encuentran la entrega de pañales, medicamentos y ayudas técnicas, como bastones, sillas de ruedas, andaderas y muletas.

También se cuenta con colchones antillagas y sillas para baño, entre otros artículos destinados a facilitar las actividades cotidianas de personas con alguna condición de movilidad o que requieren cuidados especiales.

La directora informó que en la actualidad el organismo atiende a alrededor de 650 adultos mayores en los 14 Centros de Desarrollo Comunitario (Cedecos) con los que cuenta el municipio. 

A ello se suman los servicios y actividades que se desarrollan en la Casa del Abuelo.

“Esta es la casa de todos los tuxtlecos y las tuxtlecas”, destacó. 

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