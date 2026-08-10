Amplía DIF atención para adultos mayores

El Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez mantiene una atención permanente a los adultos mayores y a sectores de la población que requieren algún tipo de apoyo asistencial, informó su directora, Estephanie Frías Córdova, quien destacó la ampliación de actividades y servicios que actualmente ofrece el organismo.

Entre las acciones recientes se encuentran los cursos de verano dirigidos a adultos mayores, una iniciativa que busca ofrecer espacios de convivencia, aprendizaje y recreación para este sector de la población.

La funcionaria explicó que al principio se contempló atender a un grupo de 50 adultos mayores durante dos semanas; sin embargo, debido a la respuesta de la ciudadanía, se decidió ampliar la participación y dividir las actividades en dos grupos.

De esta manera, 50 adultos mayores participan durante una semana y otro grupo de 50 personas lo hace durante la siguiente, mediante un proceso de registro.

Señaló que este tipo de actividades representan una alternativa para atender a los adultos mayores desde una perspectiva que no se limite únicamente a la asistencia social, sino que también fomente su integración y participación.

Programas de apoyo

Además de los cursos, el DIF Tuxtla mantiene diversos programas de apoyo para personas adultas mayores, entre los que se encuentran la entrega de pañales, medicamentos y ayudas técnicas, como bastones, sillas de ruedas, andaderas y muletas.

También se cuenta con colchones antillagas y sillas para baño, entre otros artículos destinados a facilitar las actividades cotidianas de personas con alguna condición de movilidad o que requieren cuidados especiales.

La directora informó que en la actualidad el organismo atiende a alrededor de 650 adultos mayores en los 14 Centros de Desarrollo Comunitario (Cedecos) con los que cuenta el municipio.

A ello se suman los servicios y actividades que se desarrollan en la Casa del Abuelo.

“Esta es la casa de todos los tuxtlecos y las tuxtlecas”, destacó.