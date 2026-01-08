Amplía Icatech oportunidades de formación

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech) pone a disposición de la población más de 600 cursos de capacitación, con el objetivo de fortalecer habilidades, impulsar el autoempleo y ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional en la entidad.

A través de esta amplia oferta educativa, el Icatech brinda cursos de profesionalización y oficios, en los cuales las y los participantes pueden adquirir conocimientos prácticos que les permitan emprender un negocio, perfeccionar sus técnicas o iniciar una nueva etapa laboral, siempre con el acompañamiento de personal capacitado y planes de estudio actualizados.

Disponibilidad

La oferta formativa se encuentra disponible en las 11 Unidades de Capacitación del Icatech, así como en sus Acciones Móviles, ubicadas estratégicamente en distintas regiones del estado, lo que garantiza el acceso a la capacitación en diversas áreas productivas y responde a las necesidades reales de las comunidades chiapanecas.

Invitación

El Icatech invita a las y los interesados a acudir a la Unidad de Capacitación más cercana y formar parte de la Nueva ERA de la capacitación en Chiapas, fortaleciendo sus competencias para transformar su vida a través del aprendizaje.