Amplía ITAC talleres de cocina tradicional

El chef Omar Velázquez Toledo, integrante del Instituto Tuxleco de Arte y Cultura (ITAC), informó que la institución continúa trabajando con las cocinas tradicionales tuxtlecas y que, entre sus nuevos proyectos, busca traer a cocineras tradicionales de otras regiones para realizar vinculaciones comunitarias y dar a conocer la gastronomía chiapaneca.

“Básicamente ahorita nos encontramos trabajando como siempre en las cocinas tradicionales tuxlecas. Ya comenzamos en el mes de septiembre. Ya están programadas las clases y, dentro de los nuevos proyectos que se pretenden ampliar, está traer a cocineras tradicionales de otras regiones haciendo vinculaciones comunitarias”, señaló.

El chef detalló que ha tenido la oportunidad de trabajar en Tonalá, principalmente en el puerto con las cocineras, así como en Chamula y Las Rosas. El objetivo, dijo, es que la gente obtenga conocimiento del Valle Central y pueda experimentar nuevas propuestas gastronómicas.

Velázquez Toledo explicó que en estos talleres se busca mezclar lo tradicional con lo contemporáneo para crear fusiones nuevas. “Estamos tratando de hacer mezclas dentro de lo tradicional mezclado con lo contemporáneo para hacer fusiones nuevas y la gente empieza a probar estas nuevas propuestas de cocina tradicional que, gracias a Dios, es evolutiva”, expresó.

Sobre la aceptación de estas propuestas, aseguró que ha sido muy buena. Como ejemplo, mencionó que acudieron al mar y presentaron una hamburguesa de pescado, lo que abarata costos y ofrece alternativas distintas a las carnes rojas. También mencionó la hamburguesa de carne de camarón y otras fusiones.