Amplía SAT trámites en App móvil

La delegación Chiapas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se ampliaron los trámites disponibles en sus aplicaciones móviles para que las y los contribuyentes puedan emitir facturas con complementos, consultar declaraciones, descargar la opinión del cumplimiento o generar la Constancia de Situación Fiscal.

Plataformas

Detalló que estas aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita en Google Play y App Store, o utilizarse desde cualquier navegador en el caso de SAT ID.

Estas acciones se alinean a la estrategia de simplificación y digitalización impulsada por el Gobierno de México, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contribuir al desarrollo del país.

Para ello, en el caso de la actualización de Factura SAT Móvil, se agregó una función que permite incorporar en las facturas de ingreso o traslado complementos como “Carta Porte” y “Otros Derechos e Impuestos”, según corresponda. Esta nueva herramienta está disponible los 365 días del año.

El complemento Carta Porte es un documento esencial para el transporte de mercancías en México, el cual permite amparar la legal tenencia de los productos durante su transporte además de facilitar la trazabilidad de las operaciones.

Trámites

Otros trámites que los contribuyentes pueden realizar en Factura SAT Móvil son: consulta de facturas emitidas y recibidas en tiempo real, descarga de facturas para compartirlas a través de distintos medios como correo electrónico, WhatsApp, Messenger, Bluetooth, entre otras.

Timbrado de facturas de forma inmediata mediante el uso del Certificado de Sello Digital (CSD).

Generación de un código QR con la información fiscal del contribuyente para facilitar la emisión rápida de facturas; y notificación en el dispositivo móvil al momento de recibir una factura generada desde la aplicación.