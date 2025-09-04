Ampliación Linda Vista en proceso de desalojo

Más de un centenar de personas viven con angustia, enojo e impotencia debido a la fuerte posibilidad de ser despojados de un hogar, esto ante el arribo de autoridades con documentos que exhortaban a la población a desocupar el terreno.

Llegada

Trascendió que minutos antes de las 13:00 horas, vecinos del barrio Ampliación Linda Vista, de Cintalapa, fueron notificados de la presencia de un actuario en compañía de agentes policiales sobre el desalojo del predio.

En ese sentido, la población informada sobre la noticia se reunió para impedir el ingreso de volteos y retroexcavadoras que pretendían derribar todo tipo de edificación, no importando la inversión de los ocupantes, escalando la situación al grado de correr a quienes cerrarían el paso al barrio.

Tras lo anterior, las autoridades así como el informante se retiraron del lugar ante la negativa de la ciudadanía, esperando que en próximos días se lleve a cabo el desalojo.