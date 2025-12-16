Amplían apoyo en campo chiapaneco

El Programa Fertilizantes para el Bienestar 2025, alcanzó una entrega histórica y directa de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes en las 32 entidades federativas. Benefició a 2.15 millones de productoras y productores de pequeña y mediana escala, y atendió un total de 3.54 millones de hectáreas de cultivos estratégicos, estos datos los dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Refiere que se dio apoyo directo a más de 833 mil 700 mujeres productoras. Los cinco estados con mayor número de apoyos son: Guerrero (167 mil 700), Chiapas (143 mil 500), Oaxaca (85 mil 700), México (69 mil) y Veracruz (59 mil 400).

Avances

Además, en comunidades indígenas fueron apoyados 860 mil 900 derechohabientes, 493 mil 200 hombres y 367 mil 700 mujeres. El Programa se sustenta en principios de igualdad y justicia social, con avances en la reducción de brechas históricas.

La dependencia entregó 442 mil 500 toneladas de DAP y 601 mil 500 toneladas de urea. Este volumen de entrega representa un incremento del 5.9 % con respecto al año anterior, derivado de la incorporación de ventanillas abiertas para nuevas y nuevos derechohabientes en todos los estados de la República.

El apoyo otorgado se centró en la producción de granos básicos y cultivos clave para la seguridad alimentaria. Entre los principales impactos destacan: maíz con 752 mil toneladas, para una cobertura de 2.51 millones de hectáreas, frijol con 37 mil 600 toneladas para 181 mil 400 hectáreas.

Argumenta que la entrega directa y oportuna de estos insumos ha sido fundamental para impulsar la producción de granos básicos y consolidar la ruta hacia la autosuficiencia alimentaria.

“Los logros alcanzados reafirman el impacto positivo del programa, que se traduce en el mejoramiento de las condiciones productivas de miles de familias que viven en el campo.”