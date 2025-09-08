Amplían beneficios del hospital de Reforma

Durante la segunda visita del secretario de Salud del estado de Chiapas, Omar Gómez Cruz, al municipio de Reforma, se entregó la rehabilitación de diversas áreas del hospital, así como un pozo de abastecimiento de agua y un equipo de ultrasonido, este último al Centro de Salud de la colonia El Carmen.

Omar Gómez señaló la sensibilidad y el trabajo que realiza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, a favor de la salud, trabajando en conjunto con los tres órganos de gobierno.

En ese sentido, dijo que se está atendiendo un reclamo ciudadano, además de subrayar la contratación de cinco especialistas contando con un 90 por ciento de abasto de medicamentos, gracias al programa del IMSS-Bienestar que impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo,

Protocolo

En el acto protocolario, el alcalde de Reforma, Pedro Ramírez Ramos, se comprometió a construir este 2026 un albergue para familiares de pacientes que se encuentran internados en el hospital y que vienen de diferentes municipios de la región norte y parte de Tabasco, mientras que el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, se comprometió a equiparlo.

Por su parte, la coordinadora del IMSS-Bienestar, Sofía Carlota Aguilar Herrera, señaló que la salud es la condición básica para el desarrollo de un municipio: “Lo que se está cumpliendo ahora es una necesidad sentida de lo que sucedía en el hospital de Reforma que no se da abasto en la demanda de atención”.

Explicó que de enero a la fecha se han atendido a 11 mil atenciones en urgencias; en el área de especialidades han realizado 500 consultas por mes, 200 procedimientos quirúrgicos y 90 partos en el área de ginecología.

Detallaron que se han libertado cinco plazas para contratar dos anestesiólogos, un traumatólogo, un ginecólogo y un cirujano para reforzar la plantilla de especialistas de este hospital de Reforma.

Finalmente, la beneficiaria Lorena Lobato Hernández agradeció los beneficios alcanzados para este hospital, y coincidió en que era una vieja demanda.