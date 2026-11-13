Amplían detección del VPH con estrategia de autotoma

Con el propósito de ampliar la detección oportuna del cáncer de cuello uterino, la Secretaría de Salud de Chiapas fortalece la estrategia para detectar el virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR), mediante la autotoma, impulsada a nivel nacional por el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR).

Esta planeamiento está dirigida a mujeres de 30 a 64 años de edad, especialmente a quienes no se han realizado estudios en los últimos cinco años. La prueba puede efectuarse mediante toma directa por personal de Salud o a través de la autotoma, con la orientación correspondiente.

Capacitación

Para su implementación, se ha capacitado a personal médico, de enfermería y promotores de salud de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Ocosingo.

El personal será responsable de entregar el kit, explicar el procedimiento y orientar sobre las situaciones en las que no se recomienda realizar la autotoma. En caso de presentar sangrado inusual después de las relaciones sexuales o dolor pélvico persistente, se deberá acudir a una unidad médica para recibir valoración.

Enfoque intercultural

Durante el proceso se garantizará un trato digno, respetuoso y libre de discriminación, así como la privacidad y confidencialidad de las personas usuarias, bajo un enfoque de género e interculturalidad.

Con esta estrategia, la Secretaría de Salud refrenda su compromiso con la prevención y detección oportuna del cáncer de cuello uterino, acercando servicios de salud accesibles a la población chiapaneca.