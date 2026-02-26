Amplían estímulo fiscal a favor de contribuyentes

La Ley de Ingresos de la Federación considera para este año un estímulo fiscal sobre recargos, multas, gastos de ejecución, créditos fiscales, al 100 por ciento; así lo reiteró Deysi Ruiz Riqué, subdelegada estatal en Chiapas de la Procuraduría Federal del Contribuyente (Prodecon).

Indicó que también aplica para los créditos que se componen por una sola multa con una reducción del 90 %. La finalidad de la autoridad fiscal es regularizar a los contribuyentes, personas físicas o morales, que tengan créditos fiscales estancados del 2024 hacia atrás que siguen vigentes.

Este estímulo solo aplica para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o aquellos emitidos por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como las desconcentradas de comercio exterior adscritas al SAT. No para los créditos que emite el Infonavit y el IMSS.

Explicó que muchas veces el SAT hace gestiones de cobro, pero de créditos que no son emitidos directamente por el mismo organismo, sino que actúa como facilitador para el requerimiento del pago, entonces no entran multas administrativas en el estímulo fiscal.

Tiempo

Si bien el estímulo dice que el pago debe hacerse en una sola exhibición, se tiene hasta el 31 de diciembre para tal efecto. Se puede hacer uso de pago en parcialidades, pero debe ser liquidado a más tardar el 30 de noviembre.

Para poder acceder al beneficio se estableció para este año que los ingresos del contribuyente no hayan sobrepasados los 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024, según lo registrado en la declaración anual y si no la presentó en los ingresos fijados en los comprobantes fiscales.

Si el contribuyente anteriormente se adhirió a esta facilidad por el estímulo 2025 o anteriores, no pueden hacer uso de los nuevos lineamientos para este año.