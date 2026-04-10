Amplían plazo del programa Borrón y Cuenta Nueva

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, informa que el programa Borrón y Cuenta Nueva para motos amplía su vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

Esta medida permite a las y los propietarios de motocicletas, tanto de servicio público y privado, regularizar su situación vehicular mediante la condonación de adeudos correspondientes al ejercicio 2025 y años anteriores, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones.

Para agilizar su trámite, la Secretaría de Finanzas pone a disposición de las y los contribuyentes canales digitales y presenciales diseñados para una atención directa. Pueden realizar sus gestiones a través del chatbot “Chiapas te escucha” al número 961-463-72-02, mediante el portal www.finanzaschiapas.gob.mx, o programando una cita en línea para asistir a cualquiera de los Centros de Recaudación del estado.

Invitación

El Gobierno del Estado reitera la invitación a aprovechar este programa, que contribuye a brindar certeza jurídica y fortalecer el orden vehicular en la entidad.