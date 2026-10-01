Amplían plazo para beca universitaria

Estudiantes del nivel universitario contarán con más tiempo para llevar a cabo su registro, a fin de que puedan recibir el apoyo de mil 900 pesos de manera bimestral que dará el Gobierno Federal con la beca Gertrudis Bocanegra.

Con base en la información compartida, este proceso estará disponible hasta el próximo 9 de octubre en la página: http://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx.

Este proyecto tiene la intención de atender a la comunidad estudiantil de las universidades públicas, como parte de un apoyo al transporte hasta por 40 meses.

Para hacer el registro es importante que los estudiantes cumplan con los siguientes requisitos: clave del centro escolar, CURP y comprobante de domicilio. Si la persona es menor de edad, se deben agregar los datos del tutor, padre o madre.

Registro

Antes de hacer el registro, es importante que se genere una llave Mx, la cual puede completarse en el mismo portal. Posteriormente, hay que llevar a cabo el ingreso de los datos del estudiante; y del tutor, madre o padre en caso que el alumno sea menor de edad.

Se debe descargar el comprobante para que se lleve a cabo el proceso de validación. Toda la información se enviará a los medios de contacto que fueron ingresados. Para la entrega de las tarjetas y la fecha del depósito del dinero, la Federación también se encargará de informar con antelación.